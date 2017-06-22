96-летний герцог Эдинбургский угодил в больницу

Извещение о госпитализации герцога Эдинбургского появилось на интернет-странице Букингемского дворца, резиденции британских монархов.



В пресс-службе монаршей семьи поспешили заверить, что речь идет лишь о профилактической мере. «Принц Филипп пребывает в хорошем настроении и разочарован, что ему придется пропустить церемонию открытия парламента и скачки Royal Ascot», – отметил представитель королевской семьи.

Журналисты уже разузнали, что принца Филиппа увезли в больницу во вторник вечером, 20 июня. За несколько часов до этого пожилая чета, герцог Эдингбурский и его венценосная супруга, побывали на ипподроме. В тот день в городке Аскот, где проходили скачки, стояла 30-градусная жара.

Напомним, принц Филипп пока что сопровождает жену королеву Елизавету во время всех светских раутов, но с осени планирует «выйти на пенсию» и перестать посещать официальные мероприятия. В последнее время здоровье пожилого принца, который прожил без малого век, подводит его. Так, минувшей зимой королевская чета перенесла сложный грипп. Причем принц Филипп умудрился заболеть спустя несколько дней после того, как похвалился журналистам, что сорок лет не болел гриппом.

Текст: Е. Скобелева