О том, что две российские нефтедобывающие компании работают в Сирии
28.04.2020 15:42 / Экономика / Прочли: 577 человек
Сирийский парламент ранее одобрил контракты с двумя российскими нефтедобывающими компаниями. Они занимаются геологоразведкой на нескольких блоках нефтяных месторождений. Этав информация обнародована в пресс-службы парламента САР.
Несколько слов о контракте. Он был заключен с российской компанией "Меркурий". Она проводит работы по геологоразведке и добыче нефти на блоках 7 и 19.
Актуальна еще одна компания – "Вилада". Она добывает нефть на блоке 23, данный блок площадью 2159 кв. км расположен в пригороде Дамаска.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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