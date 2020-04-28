О том, что две российские нефтедобывающие компании работают в Сирии

Несколько слов о контракте. Он был заключен с российской компанией "Меркурий". Она проводит работы по геологоразведке и добыче нефти на блоках 7 и 19.







Актуальна еще одна компания – "Вилада". Она добывает нефть на блоке 23, данный блок площадью 2159 кв. км расположен в пригороде Дамаска.





Текст: Т. Сокот



