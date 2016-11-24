Землетрясение в Аргентине оказалось самое сильное землетрясение с 1980-х

На востоке Аргентины специалистами зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 6,4. Они были ощутимы также в столице Чили Сантьяго.







Что касается эпицентра землетрясения, он расположился на расстоянии 24 км от города Сан-Хуан и приблизительно 257 км на северо-восток от Сантьяго.





В сейсмологическом институте Аргентины не исключают, что в результате случившегося оказались повреждены здания рядом с эпицентром землетрясения.





Случившееся прокомментировала директор сейсмологического института Алехандро Джулиано. Он сообщил, что в Аргентине с 1980 года не было столь масштабного землетрясения. Джулиано добавил, что «там были некоторые толчки, мы зарегистрировали четыре уже и, конечно, будет больше, учитывая масштабы землетрясения». Он обратил внимание на то, что землетрясение было ощутимо в аргентинских провинциях Кордоба и Мендоза.





Какие-либо сообщения о разрушениях и жертвах в настоящий момент отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



