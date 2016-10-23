В Москве Задорнову стало плохо прямо на сцене

Артисту помогли скрыться за кулисами, мероприятие прервали. Организаторы вызвали карету «скорой». Но в последствии Задорнов предпочел уехать в частную клинику, на попечение своего лечащего врача.



Ранее в федеральных СМИ появилась информация о том, что сатирику предстоит в ближайшем времени пройти химиотерапию. Юморист дал по этому поводу комментарий. Задорнов сообщил, что вверит свою жизнь медикам, которых он знает много лет.

По словам самого артиста, его ждет «долгое и тяжелое» лечение. В то же время слухи, якобы медики у него нашли неизлечимую форму рака легких, артист категорически опровергает.

В начале месяца любимец публики сатирик Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что «в связи с серьезным недугом» он вынужден был отказаться от участия в проектах и отменить отдельные концерты.

Текст: Е. Скобелева