Турция и Россия начали договариваться, как объединиться в космосе

Тему совместной работы в космической сфере поднимали на встрече, в которой участвовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и министра промышленности и технологий Турции Мустаф Варанка. Эта встреча проходила в рамках саммита министров государств G20.



В частности, удалось достигнуть договоренности о более эффективном использовании телескопа RT150 в анталийской обсерватории.

Текст: Т. Сокот



