Эксперты: саркофаг мумии древнеегипетской певицы скорее всего находится в Ватикане
12.06.2017 10:46 / Наука / Прочли: 229 человек
Экспертам удалось выяснить, что это останки женщины, жившей в Верхнем Египте приблизительно 3 тыс. лет назад.
Международной группе ученых удалось идентифицировать египетскую мумию. Напомним, что она на протяжении долгих лет демонстрировалась в одном из музеев Иерусалима.
Открытием для специалистов оказалось не только имя и род деятельности мумифицированной египтянки, однако и ее внешний саркофаг, который с большей долей вероятности находится в Ватикане.
Исследование мумии, а также небольшого деревянного саркофага, в котором эта мумия сохранялась, продолжалось более года. Эксперты выяснили, что это останки женщины. Она жила в Верхнем Египте приблизительно 3 тыс. лет назад.
Согласно сохранившимся иероглифическим надписям она была уроженкой долины реки Нил. Звали ее Гадмут. Она была танцовщицей и хорошей певицей. Свои представления она давала перед жрецами. Тоже она делала и по отношению к ближайшему окружению фараона в одном их храмов бога Солнца - Амона, царя богов и покровителя древнеегипетских правителей.
О самой Гадмут сохранилась следующая информация. Она была представительницей высшей касты танцовщиц, поэтому ее удостоили почести быть захороненной по "первому разряду". Что касается ее мумии, полагалось ее уложить не в один, а сразу несколько саркофагов. Это позволило максимально сохранить тело певицы. Это, по верованиям древних египтян, давало бы ей возможность танцевать и петь для фараонов, переселившихся в другой мир, а также для самих богов.
В результате досконального обследования мумии Гадмут специалистам удалось выяснилось, что этот саркофаг очень больших размеров. На нем древнеегипетскими иероглифическими письменами обозначено то же самое имя, которое сохранилось в музее Ватикана. Этот факт можно объяснить. Он достаточно прозрачен.
Напомним, что в XIX веке в Европе зарождались увлечение и мода "на все египетское". В тот период предприниматели скупали на территории Египта за бесценок древние артефакты. Дальше они их перепродавали "коллекционерам" Старого Света. Для того, чтобы многократно увеличить свою награду за разграбление страны и контрабанду, они неоднократно разделяли огромное количество предметов на несколько частей. Дальше они их продавали по отдельности. Например, у любителя древностей в Париже, спокойно появиться голова статуи божества Беса. Последний был ответствен в Древнем Египте за удачное деторождение. В Амстердаме находилась совсем другая часть его тела.
В ближайшее время специалисты, которые активно занимаются идентификацией личности Гадмут, планируют отправится в Ватикан. Здесь они хотят провести дополнительное исследование находящегося там саркофага. Это им необходимо, чтобы убедиться в истинности своих предположений.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Стреляющая Америка: в Сан-Франциско в ходе стрельбы погибли четыре человека
15.06.2017 07:20 / ПроисшествияСтрелявшего ранили. Полицейские подтвердили этот факт и сообщили, что стрелок скончался в больнице....
В результате взрыва на промышленном предприятии в Анкаре погиб один человек
15.06.2017 07:07 / ПроисшествияРечь идет о взрыве, который прогремел на промышленном предприятии, что расположено в районе Енимахалле....
Увеличилось число госпитализированных в результате пожара в Лондоне
15.06.2017 07:02 / ПроисшествияОно выросло до 69 человек. Из них 18 человек находятся в критическом состоянии....
Владимир Путин: «Чьим-то мечтам о крахе России сбыться не суждено»
15.06.2017 00:37 / ПроисшествияГлава РФ Владимир Путин, с его слов, осознает, что в Европе и США есть много людей, которые мечтают «повалить ...
В США пенсионер стрелял в члена Конгресса из винтовки
15.06.2017 00:00 / ПроисшествияВ Соединенных Штатах ЧП: вооруженный мужчина стрелял в конгрессмена и членов его команды....
Китайцы всерьез намерены научиться выращивать картофель на Луне
14.06.2017 23:49 / НаукаУченые из поднебесной поставили себе цель: собрать урожай картошки на естественном спутнике Земли....
В результате крушения самолета на западе США погибли люди
14.06.2017 23:45 / ПроисшествияЭто был подросток и его отец. Известно, что воздушное судно разбилось вскоре после взлета с аэродрома Руидосо,...
В Париже спасли двух тинейджеров, которые трое суток блуждали в катакомбах
14.06.2017 23:24 / В миреВо французской столице в результате успешной спасательной операции в сложной системе подземелий, расположенных...
В результате пожара в высотке, Лондон, погибли шесть человек
14.06.2017 23:15 / ПроисшествияСкотленд-Ярд ожидает, что увеличится количество жертв. ...
Малайзийский Boeing жестко приземлился в аэропорту Джакарты
14.06.2017 23:04 / ПроисшествияПричина инцидента - повреждение шасси....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар