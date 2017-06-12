Эксперты: саркофаг мумии древнеегипетской певицы скорее всего находится в Ватикане

Международной группе ученых удалось идентифицировать египетскую мумию. Напомним, что она на протяжении долгих лет демонстрировалась в одном из музеев Иерусалима.







Открытием для специалистов оказалось не только имя и род деятельности мумифицированной египтянки, однако и ее внешний саркофаг, который с большей долей вероятности находится в Ватикане.





Исследование мумии, а также небольшого деревянного саркофага, в котором эта мумия сохранялась, продолжалось более года. Эксперты выяснили, что это останки женщины. Она жила в Верхнем Египте приблизительно 3 тыс. лет назад.





Согласно сохранившимся иероглифическим надписям она была уроженкой долины реки Нил. Звали ее Гадмут. Она была танцовщицей и хорошей певицей. Свои представления она давала перед жрецами. Тоже она делала и по отношению к ближайшему окружению фараона в одном их храмов бога Солнца - Амона, царя богов и покровителя древнеегипетских правителей.





О самой Гадмут сохранилась следующая информация. Она была представительницей высшей касты танцовщиц, поэтому ее удостоили почести быть захороненной по "первому разряду". Что касается ее мумии, полагалось ее уложить не в один, а сразу несколько саркофагов. Это позволило максимально сохранить тело певицы. Это, по верованиям древних египтян, давало бы ей возможность танцевать и петь для фараонов, переселившихся в другой мир, а также для самих богов.





В результате досконального обследования мумии Гадмут специалистам удалось выяснилось, что этот саркофаг очень больших размеров. На нем древнеегипетскими иероглифическими письменами обозначено то же самое имя, которое сохранилось в музее Ватикана. Этот факт можно объяснить. Он достаточно прозрачен.





Напомним, что в XIX веке в Европе зарождались увлечение и мода "на все египетское". В тот период предприниматели скупали на территории Египта за бесценок древние артефакты. Дальше они их перепродавали "коллекционерам" Старого Света. Для того, чтобы многократно увеличить свою награду за разграбление страны и контрабанду, они неоднократно разделяли огромное количество предметов на несколько частей. Дальше они их продавали по отдельности. Например, у любителя древностей в Париже, спокойно появиться голова статуи божества Беса. Последний был ответствен в Древнем Египте за удачное деторождение. В Амстердаме находилась совсем другая часть его тела.





В ближайшее время специалисты, которые активно занимаются идентификацией личности Гадмут, планируют отправится в Ватикан. Здесь они хотят провести дополнительное исследование находящегося там саркофага. Это им необходимо, чтобы убедиться в истинности своих предположений.





Текст: Т. Сокот



