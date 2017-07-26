Белка в американском штате Калифорния оставила без света более 45 тысяч человек

В результате случившегося без света остались школы, жилые дома, предприятия.

Дело в том, что белка задела линию электропередачи.

Мелкий зверек с вытянутым стройным тельцом и пушистым хвостиком в американском штате Калифорния, город Сан-Диего, оставил без света приблизительно 45,5 тыс. человек.

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