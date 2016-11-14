В результате теракта в Пакистане погибли не менее 45 человек

Взрыв произошел в мавзолее Шаха Нурани, провинция Белуджистан, юг Пакистана.







Число погибших в результате случившегося достигло 45, более 100 человек пострадали. Это данные из полицейских источников.





О теракте в СМИ представлена следующая информация. Самоподрыв совершил 14-летний подросток. Теракт случился на момент религиозного ритуала. Тогда в святом для мусульман-суфиев месте собрались паломники.





Среди погибших женщины и детки.





Об ответственности о случившемся сообщили местные власти. Они сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Напомним, что она запрещена в РФ.





Что касается раненых, их доставили в больницы в городе Карачи, что находится в 250 км от места происшествия. Мавзолей расположен в достаточно труднодоступном районе. Рядом медицинские учреждения отсутствуют.





Напомним, что в октябре террористы напали на полицейскую академию, город Кветта, административный центр Белуджистана. В результате случившегося погибли 60 человек. Еще 117 оказались ранены. В августе в Кветте произошел взрыв на церемонии прощания с покойным юристом. На ней присутствовали многие представители местной юридической ассоциации. Тогда погибло 70 человек.





Текст:

Т. Сокот



