Стрельба в США: в результате конфликта погибло восемь человек
В ночь на 28 мая, в американском штате Миссисипи в округе Линкольн произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек. Застрелен также заместитель местного шерифа.
Полиция американского штата Миссисипи сообщает о восьми
погибших, в результате стрельбы, произошедшей в сельской местности в округе
Линкольн. Среди погибших есть заместитель местного шерифа. Подозреваемого
задержали. Правоохранители пытаются установить его мотивы. Известно, что у
виновника инцидента не было сообщников, он действовал сам.
Местное издание The Daily Leader сообщает, что подозреваемый
взял в заложники 16-летнего юношу, однако правоохранители успешно освободили
его при задержании. Ему ничего не угрожает.
Также, по данным СМИ, стрельбе предшествовал звонок в
полицию от местного жителя, который пожаловался на то, что подозреваемый не
хотел идти с его частной собственности. Именно на этот вызов и выехал
заместитель шерифа, который потом погиб.
Текст: Е. Скобелева