Стрельба в США: в результате конфликта погибло восемь человек

Полиция американского штата Миссисипи сообщает о восьми погибших, в результате стрельбы, произошедшей в сельской местности в округе Линкольн. Среди погибших есть заместитель местного шерифа. Подозреваемого задержали. Правоохранители пытаются установить его мотивы. Известно, что у виновника инцидента не было сообщников, он действовал сам.

Местное издание The Daily Leader сообщает, что подозреваемый взял в заложники 16-летнего юношу, однако правоохранители успешно освободили его при задержании. Ему ничего не угрожает.

Также, по данным СМИ, стрельбе предшествовал звонок в полицию от местного жителя, который пожаловался на то, что подозреваемый не хотел идти с его частной собственности. Именно на этот вызов и выехал заместитель шерифа, который потом погиб.

Текст: Е. Скобелева