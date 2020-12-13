Путин о том, сколько Россия может заработать на вакцине





Это предположение он сделал, выступая перед членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Сообщение президента следующее: "В ближайшее время у нас уже третья будет зарегистрирована, все они работают, работают эффективно, они нужны людям. Это и бизнес хороший, и яркая гуманитарная составляющая".

Путин говорит о том, что Россия готова наладить производство вакцины на зарубежных предприятиях.

Текст: Т. Сокот



