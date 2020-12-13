Путин о том, сколько Россия может заработать на вакцине
13.12.2020 23:55 / В мире / Прочли: 403 человек
Президент РФ Владимир Путин соообщил о том, что оборот отечественной вакцины от COVID-19 на мировом рынке составит $100 млрд.
Это предположение он сделал, выступая перед членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Сообщение президента следующее: "В ближайшее время у нас уже третья будет зарегистрирована, все они работают, работают эффективно, они нужны людям. Это и бизнес хороший, и яркая гуманитарная составляющая".
Путин говорит о том, что Россия готова наладить производство вакцины на зарубежных предприятиях.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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