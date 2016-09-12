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Дизайн деревянного дома – уютный и красивый интерьер

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Дизайн деревянного дома – уютный и красивый интерьер

12.09.2016 15:08 / Финансы / Прочли: 356 человек

Очевидными преимуществами деревянного дома являются его экологичность и уют.

В таком доме легче дышится, мягкие оттенки дерева радуют глаз, фактура бревен, используемых для возведения стен, прекрасно сочетается с натуральным и искусственным камнем камина и пола, стеклом, металлом.

Какие существуют стили оформления дома?

Дизайн деревянного дома может быть выполнен в разных стилях в зависимости от предпочтений своих жильцов. Дом по своему внутреннему оформлению может напоминать деревенскую избу с огромной печью, если владельцам по душе массивная старинная мебель и предметы быта, использовавшиеся столетия назад. Интерьер жилища может быть  выполнен в стиле хай-тек, если заказчик предпочитает все новое и современное. В любом интерьере древесина будет смотреться уместно.

Кроме перечисленных выше, наиболее популярными на сегодняшний день являются стили:

·        модерн, позволяющий создать ощущение простора и уюта;

·        скандинавский, представляющий собой идеальное сочетание рациональности и простоты;

·        классический, строгий и четкий, не терпящий излишеств.

Яркие личности, индивидуалисты и романтики могут также выбрать стили шале, лофт или эклектику. При выборе отделочных материалов, мебели, аксессуаров допускается смешение стилей, если в интерьере детали будут смотреться гармонично.

Какие могут быть варианты оформления стен в деревянном доме?

Наиболее популярным в настоящее время является использование в интерьере оцилиндрованных бревен, покрытых пропиткой и лаком разных оттенков золотистого и коричневого. Цвет деревянных стен, максимально приближенный к естественному цвету древесины, является лучшим вариантом для загородных домов дачного типа.

В современных интерьерах, выполненных в стиле модерн, все чаще появляется оцилиндрованное бревно, окрашенное белой или другой светлой краской. На первый взгляд такой вариант отделки выглядит необычно, и даже непривычно. Однако помещение становится значительно более светлым и визуально кажется просторнее.

На что обратить внимание при выборе материалов и мебели для обустройства деревянного дома?

Идеальным покрытием для пола в деревянном доме могут как массивные доски, так и современный  ламинат.  Хорошо будет смотреться и полированный мрамор, особенно в тех случаях, когда в интерьере будут детали из стекла и  металла.

Русскую печь можно заменить современным открытым или закрытым камином, декорированным искусственным или натуральным камнем. Фактура и цвет камня может сочетаться с цветом и фактурой покрытия пола.

Оживляют интерьер кованые изделия, такие,  как поручни лестницы, выполненные по индивидуальному заказу каминные наборы, решетки и экраны, различные аксессуары. Обращает на себя внимание кованая люстра.

Выбор мебели в деревянный дом также требует серьезного отношения, так как добротная мебель способна подчеркнуть уникальность интерьера и состоятельность хозяев дома.


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Источник: LadyVenus.ru
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