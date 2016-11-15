Арестован админ «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте»

В Московской области, а именно в городе Солнечногорске, задержан администратор сразу нескольких «групп смерти» в популярной среди молодежи соцсети «ВКонтакте», от действий которых пострадали не менее двух десятков подростков. Фигурант данного уголовного дела существовал в Интернете под ником «Филипп Лис».

Публикуемый в этих пабликах контент побуждал тинейджеров с неокрепшей психикой, переживающих разочарование в первой любви, первом сексуальном опыте, не находящих понимания со стороны родителей, совершать самоубийства.

По данным следствия, с декабря 2013-го по май 2016 года в российской соцсети «ВКонтакте» появилось целых восемь сообществ, в которых, особо не таясь, пропагандировали идеи самоубийства и подталкивали запутавшихся подростков к наложению на себя рук.

Подобные «группы смерти» в «ВКонтакте» оказались у всех на слуху после недавней резонансной публикации на страницах «Новой газеты» (номер за 16 мая 2016 года). Автор журналистского расследования утверждала, что в стране действует тайная организация или секта, которая целенаправленно «обрабатывает» подростков, принуждая их к самоубийству.

Текст: Е. Скобелева