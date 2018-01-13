В результате ДТП в Петербурге погибли сразу три человека

Легковой автомобиль, скрываясь от преследования инспекторов ГИБДД, врезался в столб в Санкт-Петербурге. В результате этого ДТП погибли три человека, информирует общественность представители пресс-службы управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.







В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "в субботу около 03:47 мск в Калининском районе города мужчина-водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не выполнил требований сотрудников [ГИБДД] об остановке".





В пресс-службе управления сообщили, что в ходе преследования легковушка врезалась в столб.





В результате случившегося погиб водитель и его двое пассажиров. К огромному сожалению, были госпитализированы еще два пассажира. Они находятся в достаточно тяжелом состоянии.





Текст: Т. Сокот



