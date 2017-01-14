Происшествие в Пакистане: грузовик врезался в здание школы

Речь идет о грузовике, который въехал в здание школы для девочек в кашмирском округе Багх, северо-восток Пакистана.







К сожалению, по меньшей мере погибли сразу пять человек и еще 30 оказались тяжело ранены. Среди погибших оказалось четверо студенток образовательного учреждения и один преподаватель.





Несколько слов о причине случившегося. Водитель грузовика не смог справиться с управлением. Он практически съехал с проезжей части, врезавшись в здание школы. Кстати, подозреваемый скрылся с места преступления. Немного позже его задержали сотрудники полиции.





Пострадавших госпитализировали.





Текст: Т. Сокот



