Модельер Мишель Обамы не хочет сотрудничать с новой первой леди США

«Бренд Sophie Theallet выступает против любых проявлений дискриминации и предубеждений. Будучи иммигрантом, в этой стране я получила возможность осуществить свои мечты. Одевать первую леди Мишель Обаму было честью для меня», - отмечает модельер. Но она категорически против той «риторики расизма, сексизма и ксенофобии», которую развязал Дональд Трамп в ходе своей президентской кампании.

Опубликовав свою позицию касательно новых руководителей Белого дома, Софи Телле также призвала коллег последовать ее примеру. Ведь ценности, озвученные Трампом, для многих являются чуждыми.

Напомним, выборы президента США прошли 8 ноября. Основными претендентами на главный пост были республиканец Дональд Трамп и представительница Демократической партии Хиллари Клинтон. Победу одержал скандальный миллиардер. Инаугурация избранного главы Штатов назначена на 20 января 2017 года.

С бывшей фотомоделью родом из Югославии Дональд Трамп поженился в 2005-м. Через год у пары родился сын. Сейчас Мелания занимается дизайном наручных часов и ювелирных изделий, имеет собственную марку.

Текст: Е. Скобелева