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В ŠKODA знают все про безопасную езду в дождь

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В ŠKODA знают все про безопасную езду в дождь

19.06.2018 14:57 / Автомобили / Прочли: 263 человек

Как ни крути, а ездить в дождь или по мокрому дорожному покрытию с множеством луж приходится каждому. В большинстве случаев такие условия суровыми назвать нельзя (но есть и исключения, продиктованные качеством дорожного полотна).

Чтобы уверенно чувствовать себя за рулем в подобной обстановке, необходимы некоторые базовые знания. Что именно стоит учитывать, и как вести себя за рулем в дождь или на мокрой дороге? Давайте разберемся с этими вопросами с помощью специалистов ДЦ ŠKODA «Авто Сити» и «Мейджор Авто».

Начало дождя – наиболее опасный момент для водителя

Практика показывает, что первые минуты после начала дождя являются наиболее опасными. В это время происходит смешивание дорожной пыли и воды, в результате чего образуется грязь. Она существенно снижает качество сцепления с дорогой.

Спустя некоторое время дождь смывает эту грязь и сцепление становится лучше. Но все-таки оно не такое хорошее, как на сухом дорожном покрытии, и риск ухода авто в занос имеется.

Что еще нужно учитывать при вождении в дождь

В дождливую погоду:

  • Ухудшается видимость и обзорность.
  • Растет тормозной путь.
  • Возникает опасность возникновения аквапланирования.

Эффект аквапланирования является следствием плохого отвода воды из области контакта покрышки с дорожным покрытием. Из-за этого возникает промежуточный слой, по которому и скользят колеса.

Риск аквапланирования имеется даже на дорожном полотне с небольшим количеством воды. Возникает он на скорости от 60 км/ч. Но может появляться и на более низких скоростях – при торможении. Как правило, это обусловлено малой глубиной протектора, либо движением по мокрому гладкому дорожному полотну.

Эксперты советуют. Несколько рекомендаций для безопасной езды в дождь

Учитывая особенности таких условий, плохую видимость, риск аквапланирования и другие факторы, при движении в дождливую погоду придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Особую осторожность проявляйте в момент начала дождя, когда грязь с дороги еще не смыта.
  • Лужи, во избежание аквапланирования, следует проезжать, снизив скорость, а лучше стараться их объезжать.
  • Старайтесь не ехать на высокой скорости, избегайте резких маневров, перестроений, обгонов и пр.
  • Внимательно следите за авто, движущимися впереди – помните про увеличивающийся тормозной путь.
  • Тормозите максимально плавно (или рывками, имитируя работу ABS).

Проезжайте лужи правильно

Перед проездом лужи старайтесь определить ее глубину. В этом поможет анализ того, как ее преодолевают другие авто. Если выполнить проверку таким способом невозможно, никто не запрещает в целях перестраховки остановиться и выйти из машины для оценки обстановки.

ПОМНИТЕДля большинства легковых авто глубина преодолеваемого брода составляет 20-25 см, для кроссоверов и внедорожников – порядка 30-40 см.

Перед проездом неглубокой лужи снижайте скорость. Образующиеся при быстром движении брызги могут залить элементы системы зажигания со всеми вытекающими…

Перед заездом в лужу выровняйте руль. А во время движения по ней старайтесь не изменять траекторию авто – это может спровоцировать занос. Занести машину может и из-за резкого торможения при проезде лужи.

Неглубокие лужи проезжают на больших скоростях с соблюдением указанных выше рекомендаций. Для форсирования глубоких скорость снижается.

СОВЕТПри выезде из лужи (особенно глубокой) рекомендуется просушить тормозные колодки. Делается это в движении, несколькими непродолжительными торможениями.

Если все же вам понадобится помощь

В дороге, особенно при движении в сложных условиях, может случиться всякое. И если вам все-таки понадобится помощь, воспользуйтесь программой «SKODA Assistance: гарантия мобильности». В ее рамках водителям предлагается бесплатная техническая помощь и ряд других услуг в гарантийный период для авто.

Есть возможность получить консультацию по самостоятельному устранению проблемы. При необходимости диспетчер системы может переадресовать звонок родным или знакомым, либо экстренным службам.

Можете звонить сразу на линию «SKODA Assistance: гарантия мобильности», либо специалистам дилерских центров «Авто Сити» и «Мейджор Авто».

Шкода за безопасную езду. И компания создает для этого все условия.

Источник: https://www.autocity-sk.ru/

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