Скончался великий певец и талантливый писатель Леонард Коэн

В американском Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет в четверг, 10 ноября, умер популярный певец, писатель и автор песен Леонард Коэн. Его низкий голос с хрипотцой и глубоко философские, несколько мрачные тексты покоряли человеческие сердца в течение десятилетий.

В творческой копилке гения, признанного еще при жизни, — 14 студийных и восемь концертных альбомов, восемь сборников и свыше полусотни синглов.

Всемирно известный канадский исполнитель, бас которого — глубокий, овболакивающий, бархатистый — узнают и любят во всем мире, не переставал творить на протяжении всего своего жизненного пути. Удивительно, но последний альбом великого музыканта под названием You Want It Darker увидел свет за несколько недель до кончины автора.

Причину смерти родственники покойного на данный момент еще не обнародовали.



Текст: Е. Скобелева