Изменения стоимости нефти: она немного выросла после того, как недавно обвалилась

В общем, подорожала марка Brent. Она изменилась на 1,58%, составив таким образом $59,73 за баррель.



Также в цене выросла марка WTI. Она поднялась в цене на 1,03%. Ее стоимость $50,94 за баррель.

Обратим внимание на тот факт, что на протяжении минувшей недели они потеряли в цене 12% и 10,6% соответственно.

Текст: Т. Сокот



