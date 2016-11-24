Спасатели Камчатки предупредили, что возможна лавинная опасность

Камчатский региональный противолавинный центр объявил, что на Камчатке сохраняется штормовое предупреждение по причине повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. Это сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю. Оно носит следующий характер: - "Самопроизвольный сход гигантских снежных масс возможен в горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе на территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский".







В пресс-службе сообщили, что действие предупреждения сохранится до 27 ноября.





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Т. Сокот



