Происшествие под Петербургом: с рельсов сошла электричка

Речь идет об одном вагоне пригородной электрички, который сошел с рельсов в Курортном районе Петербурга. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют. Это сообщение принадлежит Управлению на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.







В СМИ обнародована следующая информация: - "по предварительной информации, с рельсов сошел один вагон. Пострадавших нет, сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок. По факту инцидента начата проверка".





Причина аварии – скорее всего машинист начал двигаться на запрещающий сигнал семафора.





Пассажиров электрички доставили в Петербург и Сестрорецк. Это сообщение принадлежит региональному главку МЧС.





Всего "в электропоезде находились 120 человек, среди них 15 детей. Силами комитета по транспорту города и МЧС они доставлены в Петербург и город Сестрорецк".





Напомним, что электропоезд следовал по маршруту Санкт-Петербург - Кирилловское.





Происшествие прокомментировали в МЧС. Здесь уточнили, что опрокидывания вагонов не было.





По причине происшествия задерживаются электропоезд из Выборга и скоростной поезд "Аллегро" из Хельсинки.





В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК, по факту инцидента начали проверку.





В ведомстве сообщили следующее: - "по факту инцидента начата проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На место выехали следователи и криминалисты".









Текст: Т. Сокот



