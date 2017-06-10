Происшествие под Петербургом: с рельсов сошла электричка
10.06.2017 18:11 / Происшествия / Прочли: 219 человек
Пострадавшие отсутствуют. Опрокидывания вагонов не случилось.
Речь идет об одном вагоне пригородной электрички, который сошел с рельсов в Курортном районе Петербурга. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют. Это сообщение принадлежит Управлению на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
В СМИ обнародована следующая информация: - "по предварительной информации, с рельсов сошел один вагон. Пострадавших нет, сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок. По факту инцидента начата проверка".
Причина аварии – скорее всего машинист начал двигаться на запрещающий сигнал семафора.
Пассажиров электрички доставили в Петербург и Сестрорецк. Это сообщение принадлежит региональному главку МЧС.
Всего "в электропоезде находились 120 человек, среди них 15 детей. Силами комитета по транспорту города и МЧС они доставлены в Петербург и город Сестрорецк".
Напомним, что электропоезд следовал по маршруту Санкт-Петербург - Кирилловское.
Происшествие прокомментировали в МЧС. Здесь уточнили, что опрокидывания вагонов не было.
По причине происшествия задерживаются электропоезд из Выборга и скоростной поезд "Аллегро" из Хельсинки.
В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК, по факту инцидента начали проверку.
В ведомстве сообщили следующее: - "по факту инцидента начата проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На место выехали следователи и криминалисты".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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