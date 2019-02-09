Оператор болгарской газотранспортной системы "Булгартрансгаз" о том, что Болгария приняла решение продлить "Турецкий поток" до Сербии

Именно по этому газопроводу газ из трубопровода "Турецкий поток" будет идти в Сербию.



Известно, что решение на предмет реализации проекта (его стоимость 2,7 млрд левов – это порядка 1,4 млрд евро) принималось согласно итогам аукциона по бронированию на 20 лет мощностей в новой ГТС.

Текст: Т. Сокот



