Коронавирус: премьер-министр Италии наметил меры по смягчению карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил по телевидению с речью, в которой рассказал, как в стране начнется «вторая фаза» снятия блокировки карантина.



Он говорит, что ограничения на повседневную жизнь начнут ослабевать с 4 мая, и людям будет разрешено посещать своих родственников в небольших количествах в масках.

Парки вновь откроются, но школы не возобновят занятия до сентября.

Италия перенесла самую длительную в мире активную блокировку коронавируса. Страна имеет самые высокие официальные показатели смертности в Европе.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано 197 675 случаев этого вируса. Специалистами подтверждено, что умерло 26 644 человек.

Число случаев падает, однако. Италия сообщила о 260 новых смертях в воскресенье. Это самое низкое ежедневное число жертв с 14 марта.

Власти теперь считают, что уровень распространения инфекции в Италии - число людей, зараженных вирусом, - достаточно низок, чтобы оправдать осторожное смягчение ограничений.





Текст: Т. Сокот



