Американские психологи выяснили, в каком возрасте дети перестают верить в Деда Мороза
01.01.2017 13:22 / Наука / Прочли: 126 человек
Специалисты из США провели исследования и определили, что дети, начиная с семи лет, перестают верить в существование Деда Мороза (Санта Клауса, Святого Николая — в зависимости от страны проживания). Как рассказывают родители ребятишек, уже переживших это первое детское разочарование, для их детей момент, когда они осознали, что любимый дедушка из сказок всего лишь выдуманный персонаж, а конфеты под елкой оставляют мама с папой, был довольно тяжелым.
Ученые отмечают, что детям узнать правду, как правило, удается самостоятельно — благодаря размышлениям на эту тему. Нередко в развенчании мифа активно учавствуют старшие братья и сестры, более осведомленные в этом вопросе ровестники, телевизор или Интернет.
При этом психологи сообщают, что дети осознанно могут подыгрывать взрослым и притворяться, что все еще верят в историю про Деда Мороза, чтобы и дальше получать подарки. По мнению специалистов, такое поведение свидетельствует о хорошо развитых у ребенка логических способностях.
По теме. В ходе других исследований американские и британские психологи узнали, почему дети верят в Санта-Клауса. Почти все детки в пятилетнем возрасте уверены, что Санта самый что ни на есть настоящий. Причиной является беспрекословное доверие ко всему, сказанному взрослыми, характерное для детей. Известный британский этолог Ричард Докинз пояснил, что такое доверие дает детям эволюционное преимущество. В качестве аргумента он привел пример о маленьком ребенке, живущем рядом с водоемом, который кишит аллигаторами. Если бы ребенок был критически настроен и склонен сомневаться в словах родителей, категорически запрещающих ему подходить к водоему, имел бы гораздо меньше шансов выжить.
Психолог Жаклин Д. Вулли из Техасского университета (США) добавила, что дети на самом деле правильно воспринимают информацию и используют те же инструменты фильтрации, что и взрослые. А это, в частности, внимание к контексту, в котором содержатся новые сведения, сопоставление новой информации с уже существующей базой знаний и способность оценивать знания других людей.
Исследование Вулли подтверждает, что дети столь нежного возраста склонны верить словам взрослых, а не сверстников, и довольствоваться доказательствами вроде надкушенного печенья и недопитого молока, оставшихся после "визита Санта-Клауса". И на раннем этапе жизни человека это является необходимым условием выживания, уверены зарубежные эксперты по части детской психологии.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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