В аэропорт Сургута по технической причине вернулся самолет Airbus A320

Речь идет о самолете Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал по маршруту Сургут – Шереметьево. Он оказался вынужден вернуться в аэропорт вылета спустя час после взлета. Это сообщение в справочной аэропорта Сургута.







В СМИ о случившемся представлена следующая информация: - "самолет, следовавший по рейсу 1511 из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Aibus A320 взлетел из Сургута в 08:18, а вернулся спустя более часа - в 09:58 местного времени (07:58 мск)".





В аэропорта сообщили, что рейс из Сургута отменили. В справочной добавили, что "точная причина неизвестна. Все пассажиры переоформлены на другие рейсы до Москвы".





Текст: Т. Сокот



