В Лондоне скончалась еще одна жертва пожара в Grenfell Tower

В связи с этим, количество жертв и тех, кто числится пропавшим без вести в высотном здании «Гренфелл-тауэр», по данным лондонской полиции, достигло 80 человек. Об этом сообщил главный следователь по этому делу. Также представитель правоохранительных органов рассказал, что в полиции считают что в 23 квартирах из 129 в доме, который горел, никто не выжил.

В то же время полицейские подчеркивают, что назвать точную цифру жертв представится возможным лишь по истечении нескольких месяцев, когда будут завершены поисковые работы.

Напомним, 14 июня случился пожар в 24-этажном здании в престижном районе Лондона, в результате которого десятки людей, установлено, погибли, а еще больше считаются пропавшими.

Текст: Е. Скобелева