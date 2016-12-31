Актер Пол Уэсли рассказал, что может стать шоком для поклонников «Дневников вампира»

Фанаты «Дневников» предвкушают, что в финальных эпизодах они увидят красивую свадебную церемонию. Однако 34-летний актер не подтвердил, что эта свадьба действительно состоится. Пол Уэсли отметил, что точно не знает сюжета. Но высказал мнение, что «будет странно, если они не поженятся». При этом исполнитель роли Стефана считает свадьбу предсказуемым моментом, поэтому ее отмена, напротив, стала бы настоящим шоком для зрителей.



Актер Пол Уэсли уже не в первый раз делится своим взглядом на события сериала. Ранее он вместе с экранным братом Йеном Сомерхолдером (исполнитель роли Деймона) заявлял, что имеют отличный финал "Дневников вампира". По словам героев саги, в самом конце создателям стоило бы показать гибель братьев Сальваторе.

Текст: Е. Скобелева