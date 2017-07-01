Землетрясение, магнитуда которого составила 5,8, случилось произошло у берегов Эквадора

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,8, случилось сегодня в Тихом океане у побережья Эквадора. Это сообщение принадлежит Европейско-Средиземноморскому сейсмологическому центру.



Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился приблизительно в 203 км на запад от Кито. Очаг землетрясения залег на глубине 10 км под морским дном.

Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



