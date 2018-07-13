Трагедия в Мексике: убит начальник полиции муниципалитета

Предварительные данные об этой трагедии следующие: Мартина Гарсия Уисар расстреляли рядом с церковью в этом же населенном пункте.



На место происшествия прибыл шеф полиции и его сослуживцы по сигналу. К этому времени там уже собрались вооруженные люди, атаковавшие полицейских.

Дальше завязалась перестрелка, в ходе которой Уисара убили.

Еще не известно, есть ли пострадавшие, пока не известно. Власти развернули крупномасштабную операцию с целью найти бандитов.

Текст: Т. Сокот



