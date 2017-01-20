Кондитерская фабрика украинского президента прекращает работу в Липецке
Украинская корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике в России. В пресс-службе предприятия такое решение объяснили экономическими и политическими причинам. Полная остановка работы и консервация мощностей запланированы на апрель 2017 года.
С 2013 года производство на липецкой фабрике сократилось
втрое. В связи с этим последовали массовые сокращения работников.
Основатель корпорации Roshen («Рошен») – действующий президент
Украины Петр Порошенко. На сайте холдинга указано, что на протяжении 2014-2016
годов компания получила и вывела в Украину 72 миллиона долларов дивидендов от
работы фабрики в Липецке. С этой суммы в бюджет страны поступило 125,6 миллиона
гривен налогов.
В холдинг Roshen, помимо липецкой фабрики, входят киевская, кременчугская (Полтавская область) и две винницкие кондитерские фабрики, а также Клайпедская кондитерская фабрика в Литве.
Баллотируясь на пост
главы государства, бизнесмен Порошенко обещал продать Roshen. Однако
инвестиционная компания Rothschild (траст Ротшильдов), которой владелец передал
активы в управление, пока не может найти покупателя.
Текст: Е. Скобелева