Кондитерская фабрика украинского президента прекращает работу в Липецке

С 2013 года производство на липецкой фабрике сократилось втрое. В связи с этим последовали массовые сокращения работников.



Основатель корпорации Roshen («Рошен») – действующий президент Украины Петр Порошенко. На сайте холдинга указано, что на протяжении 2014-2016 годов компания получила и вывела в Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в Липецке. С этой суммы в бюджет страны поступило 125,6 миллиона гривен налогов.

В холдинг Roshen, помимо липецкой фабрики, входят киевская, кременчугская (Полтавская область) и две винницкие кондитерские фабрики, а также Клайпедская кондитерская фабрика в Литве.

Баллотируясь на пост главы государства, бизнесмен Порошенко обещал продать Roshen. Однако инвестиционная компания Rothschild (траст Ротшильдов), которой владелец передал активы в управление, пока не может найти покупателя.

Текст: Е. Скобелева