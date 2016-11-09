Вещи, которые вы не должны делать для вашей кожи

Прикосновение руками к лицу принесет воспаления. Вы приносите множество бактерий на поверхность, когда вы прикасаетесь, которые будут распространяться и вызывать ненужные угри, особенно вокруг рта. Утром, после применения ваших продуктов по уходу за кожей и макияж, постарайтесь не трогать лицо.



Солнце может привести к облучению (обесцвечивания), тонких линий и морщин—он также приводит тому, что кожа теряет свою эластичность. Так что если вам интересно, почему вы вдруг можете увидеть расширенные поры, это может быть из-за незащищенного пребывания на солнце. Используйте солнцезащитный крем каждый день, в том числе в течение зимы, и старайтесь носить шляпу, когда вы находитесь под прямыми солнечными лучами.

Ваша кожа, проходит через многое, чтобы защитить нас внутренне и внешне. На вашей коже постоянно прячутся мертвые клетки кожи, которые садятся на поверхность и предают тусклый цвет лица. Выполняйте, очищающие скрабы один, два раза в неделю (в зависимости от вашего типа кожи), чтобы раскрыть свежую, здоровую кожу. Помогая в этом процессе, так вы будете поддерживать вашу кожу сияющей, молодой и энергичной.

Когда вы едите обработанные пищевые продукты, фаст-фуд, вы не контролируете ингредиенты. Вы абсолютно не представляете, что вы ставите под угрозу ваше тело. Также, если у вас кожа склонна к воспалениям, есть определенные продукты которые, могут усугубить проблему.Постарайтесь уменьшить их количество в своем рационе. Кушайте больше натуральных продуктов (овощи, фрукты, мясо, рыба, зерновые и бобовые, клетчатку, спаржу), приготовленные в домашних условиях намного полезнее и лучше усваиваются. И пейте больше воды.

Еще одна ошибка редкая смена наволочки. Меняйте свою наволочку один раз в два дня. Чтобы микробы, которые остались на подушке после сна не распространились по всему лицу.

Неправильно подобранная косметика, тоже несет вред коже. Постарайтесь правильно выбрать косметику подходящую под ваш тип кожи. Или сходите к косметологу, там подберете все подходящее.