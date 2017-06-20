Корабль Dragon отстыкуют от МКС 2 июля
20.06.2017 21:52 / В мире / Прочли: 239 человек
Скорее всего корабль на парашютах приводнится в Тихом океане, побережье Калифорнии.
Речь идет о космическом грузовом корабле Dragon, который принадлежит компании SpaceX. Он доставил 6 июня 2,7 тонны груза на Международную космическую станцию. Известно, что он отстыкуется от МКС 2 июля. Это сообщение принадлежит Дэниелу Хот, представителю пресс-службы Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.
Обратим внимание, что "Отстыковка случится 2 июля в 11:43 по времени восточного побережья США (18:43 мск)", информирует общественность Дэниел Хот. Dragon, вероятно, на парашютах приводнится в Тихом океане рядом с побережьем Калифорнии.
Корабль запустили, используя ракету Falcon 9, космодром на мысе Канаверал, что в штате Флорида. Обратим внимание, что помимо продовольствия на борт МКС доставили материалы для проведения более 250 научных экспериментов. В том числе доставлены рамки совместного проекта NASA и Европейского космического агентства (ЕКА), которые имеют отношение к изучению влияния света и микрогравитации на семена растений. Также часть из них предназначена для эксперимента для изучения процесса горения газообразных веществ в условиях невесомости.
Обратим внимание, что такие эксперименты нацелены на улучшение эффективности топлива. Также в них особое внимание уделяется снижению образования вредных для экологии продуктов его сгорания.
Кстати, отдельный опыт посвятят изучению степени воспламеняемости разных современных материалов. Еще часть экспериментов ориентирована на повышение противопожарной безопасности на борту МКС.
Грузовик доставил на станцию прибор SEXTANT (Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation). Его функциональное предназначение - измерение периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд. Также, благодаря ему вполне реально испытать новейшие технологии навигации.
В настоящий момент на борту МКС продолжают активно работать российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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