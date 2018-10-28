Геологическая служба США: в Румынии произошло сильное землетрясение

Что касается эпицентра случившихся сегодня подземных толчков, он расположился в пределах 12 километров на юго-восток от коммуны Командау (Comandău), округ Ковасна.



Какие-либо сведения о жертвах и разрушениях отсутствуют. Оповещений об угрозе цунами также нет.

Текст: Т. Сокот



