Инцидент в аэропорту столицы Гондураса: разбился самолет с гражданами США

Это был частный реактивный самолет.На его борту находились граждане США. В общем, это воздушное судно разбилось в аэропорту Тонконтин, столица Гондураса, Тегусигальп.







В результате случившегося пострадали не менее пяти человек. Жертвы отсутствуют.





Этот самолет прибыл из города Остин в штате Техас. Однако, он выкатился за пределы ВВП и разломился надвое. Хорошо, что возгорания топлива удалось избежать.





Есть пострадавшие. Их доставили в больницу.





Какие-либо сведения о причинах случившегося не известны.





Предварительная версия происшествия такова: причина инцидента ошибка пилотов.





Текст: Т. Сокот







