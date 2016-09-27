Свидетели необычного природного явления сообщили, что метеор пронесся над восточной Австралией

Жители центральных районов штата Квинсленд, что расположен на востоке Австралии, оказались свидетелями столь необычного природного явления – как взрыв метеора. Так, в понедельник поздно вечером небо над их головами вдруг озарилось ярким светом.







В свою очередь полиция Квинсленда проинформировала о поступивших минувшим вечером "многочисленных звонках". Это звонили жители Грэйсмира, Глэдстоуна и иных маленьких городков, жители которых рассказали что небо внезапно озарилось. Дальше затряслись их дома. Потом только начались разговоры, что где-то вдалеке прогремел взрыв. Ситуацию прокомментировали очевидцы. Они сообщили, что видели в небе огненный шар.

Вот что по этому поводу сообщил представитель национальной геослужбы. Он сообщил, что в понедельник в указанное время в этом районе специалистами не было зарегистрировано никаких землетрясений.





Свое интервью газете Gladstone Observer дал астрофизик Джонатан Макдауэлл. Он предположил, что речь идет о метеоре.





В СМИ обнародована гипотеза ученого. Она носит следующий характер: - "Вероятно, это был крупный метеор. Думаю, речь идет о камне размером около 1 метра, то есть достаточно большом для того, чтобы его фрагменты (метеориты) могли достигнуть земли". Ее подтверждение в настоящий момент отсутствует.





Полиция проинформировала общественность о том, что сообщения о жертвах и разрушениях в настоящий момент отсутствует.





Текст:

Т. Сокот



