Вывоз твердых бытовых отходов в Москве

Для утилизации отходов понадобится специальная техника и обученный персонал. Чтобы не тратить собственные силы и время, обратитесь в компанию «Транс-Переезд». Профессиональный персонал приедет, соберет весь мусор, погрузит в автотранспорт и утилизирует его. Услуги, такие как вывоз ТБО выполняются в соответствии всем санитарным нормам и действующим законодательствам.





Стоимость услуги





Клиент должен быть уверен в прозрачности стоимости. Компания «Транс-переезд» выполняет услуги без дополнительных плат и скрытых платежей. Клиент будет уверен в том, что цена будет такой же, как при заказе.





Услуги осуществляются по выгодным тарифам. При долгосрочном сотрудничестве с компанией, клиенты получают скидки, которые существенно меняют цену в лучшую сторону, предоставляя возможность сэкономить.





При большом объеме работы затрат не избежать, поэтому компания предлагает бесплатное обслуживание оценщиком. Он выедет на место и бесплатно выберет подходящий транспорт для осуществления услуги, а также определит нужное количество грузчиков.





Выбор транспорта





Воспользовавшись услугой оценщика, клиент узнает количество требуемого транспорта для вывоза твердых бытовых отходов. Модель автотранспорта зависит от объема выполняемой работы. Транспортом компании производится утилизация таких ТБО:





остатков до строительного мусора,



пришедшей в негодность мебели,



техники,



предметов быта.







Осуществляться утилизация бытовой техники и других бытовых отходов должна с участием профессионала, что входит в стоимость транспортного пакета. При необходимости компания привезет на место выполнения услуг транспорт любого имеющегося объема в Москву и Московскую область.





Для вывоза транспортом ТБО используются удобные контейнеры, которые можно размещать в городских условиях. Осуществляется вывоз ТБО контейнером 8 м3 на специализированные свалки.





Преимущества «Транс-Переезд»





Для вывоза ТБО следует обращаться к специалистам, которые быстро справятся с мусором. Пользоваться для этого услугами компании «Транс-Переезд» выгодно. На официальном сайте фирмы есть калькулятор, который рассчитает стоимость услуги. Вы сможете заранее узнать, сколько понадобится денег для осуществления вывоза мусора. Пакеты транспорта с услугами «всё включено» экономны и удобны.



