В Чили произошло два землетрясения, магнитуда которых составила 7,7 и 5,4

Геологическая служба США проинформировала общественность о сильном землетрясении магнитудой 7,7 произошло у берегов Чили.







Согласно ее обнародованных данных, эпицентр подземных толчков расположился в 73 км на запад от города Кельон. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине 15 км.





Напомним, что ранее на севере страны у границы с Боливией произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр толчков расположился в 147 км на восток от города Икике. Очаг землетрясения залег на глубине 114 км.





В результате случившегося власти Чили объявили эвакуацию. Это непосредственно связано с возможной угрозой возникновения цунами. Согласно данным национального управления по чрезвычайным ситуациям (Onemi) страны, в большинстве районов цунами будет способно достигнуть берегов до 13:19 по местному времени (19:19 мск). Эвакуироваться будут люди из прибрежных районов, регион Лос-Лагос, юг страны. Какие-либо данные о разрушениях и пострадавших сейчас отсутствуют.





В заявлении ведомства сказано, что "гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили объявила об угрозе цунами. Onemi постановляет провести эвакуацию из прибрежных районов в безопасную зону в регионе Лос-Лагос". Одновременно управление рекомендовало жителям регионов Био-Био, Лос-Риос, Арауканиа и Айсен покинуть пляжи.





Текст: Т. Сокот



