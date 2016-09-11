Землетрясение, магнитуда которого составила 5,0, сегодня случилось у Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение, магнитуда которого была 5,0, произошло на востоке острова Новая Гвинея. Таково сообщение Метеорологической обсерватории Гонконга.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился приблизительно в 320 км на север от столицы Папуа - Новой Гвинеи. Что касается глубины залегания очага землетрясения, такова информация отсутствует.





Также нет данных о жертвах и разрушениях. Ничего не известно и об угрозе возникновения цунами.





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Т. Сокот