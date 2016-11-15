На притоке Амура спасены более 140 рыбаков на льдине

Более 140 рыбаков, находившихся на льдине, спасены на реке Силинка, впадавшей в Амур. Происшествие произошло рядом с Комсомольском-на-Амуре. Это сообщение Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС.







В СМИ о случившемся представлена следующая информация: - "….в Хабаровский поисково-спасательный отряд поступило сообщение от женщины о том, что ее муж находится на рыбалке в районе устья реки Силинка и не может выбраться на берег. В указанный район, где Силинка впадает в Амур, немедленно выдвинулась группа спасателей с надувным плавательным средством и гидрокостюмами. В результате, со льда спасатели вывели всех - более 140 любителей зимней рыбалки".





В ДВРЦ уточнили, что причина, согласно которой рыбаки оказались в ловушке, - внезапный подъем уровня реки по причине осадков. Прибрежный лед оказался затоплен.





Происшествие прокомментировали в МЧС. Здесь сообщил, что "сотрудниками МЧС были организованы с помощью подручного материала две переправы в местах наиболее крепкого льда. Спасатели в гидрокостюмах подстраховывали рыбаков, вытаскивали тех, кто падал, поддерживали, помогали по переправам выбраться на берег и перенести имущество".





Обратим внимание на то, что на водоемах Приморского и Хабаровского краев лишь только сейчас началось образование льда. Однако, это не остановило любителей зимней рыбалки. Только на протяжении трех дней назад под Владивостоком в море унесло двух рыбаков, которые находились на льдине. К сожалению, один из них погиб.





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Т. Сокот



