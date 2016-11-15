На притоке Амура спасены более 140 рыбаков на льдине
15.11.2016 09:45 / Происшествия / Прочли: 87 человек
На притоке Амура в этот раз спасены более 140 рыбаков. Причина, согласно которой рыбаки оказались в ловушке, - это внезапный подъем уровня реки по причине осадков. В том числе оказался затоплен прибрежный лед.
Более 140 рыбаков, находившихся на льдине, спасены на реке Силинка, впадавшей в Амур. Происшествие произошло рядом с Комсомольском-на-Амуре. Это сообщение Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС.
В СМИ о случившемся представлена следующая информация: - "….в Хабаровский поисково-спасательный отряд поступило сообщение от женщины о том, что ее муж находится на рыбалке в районе устья реки Силинка и не может выбраться на берег. В указанный район, где Силинка впадает в Амур, немедленно выдвинулась группа спасателей с надувным плавательным средством и гидрокостюмами. В результате, со льда спасатели вывели всех - более 140 любителей зимней рыбалки".
В ДВРЦ уточнили, что причина, согласно которой рыбаки оказались в ловушке, - внезапный подъем уровня реки по причине осадков. Прибрежный лед оказался затоплен.
Происшествие прокомментировали в МЧС. Здесь сообщил, что "сотрудниками МЧС были организованы с помощью подручного материала две переправы в местах наиболее крепкого льда. Спасатели в гидрокостюмах подстраховывали рыбаков, вытаскивали тех, кто падал, поддерживали, помогали по переправам выбраться на берег и перенести имущество".
Обратим внимание на то, что на водоемах Приморского и Хабаровского краев лишь только сейчас началось образование льда. Однако, это не остановило любителей зимней рыбалки. Только на протяжении трех дней назад под Владивостоком в море унесло двух рыбаков, которые находились на льдине. К сожалению, один из них погиб.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
За дело «псковских самоубийц» взялся центральный аппарат Следкома
15.11.2016 18:10 / ПроисшествияРасследованием дела об псковских подростках, устроивших перестрелку с полицией, а затем покончивших с собой, з...
В Тверской области в огне погибли мать и ее пятеро детей
15.11.2016 15:56 / ПроисшествияПри пожаре погибли шесть человек, в том числе пять детей. Еще один потерпевший, мужчина, в шоковом ...
Кому нужно купить квартиру в Подмосковье.
15.11.2016 15:37 / ФинансыХотите жить в Москве, но не знаете, как переехать? Или Вас пугают цены? Но выход есть - это квартиры в Подмоск...
Правила полива орхидеи фаленопсис
15.11.2016 12:08 / ОбществоОрхидею по праву можно назвать одними из самых роскошных комнатных цветов. Очень часто среди орхидей можно вст...
Арестован админ «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте»
15.11.2016 12:06 / ОбществоСледственный комитет Российской Федерации задержал создателя так называемого «паблика смерти» в социальной сет...
В Китае казнили мужчину, расстрелявшего чиновника из гвоздемета
15.11.2016 09:47 / В миреВ Подебесной был приведен в исполнение смертный приговор в отношении заключенного, убившего чиновника, который...
Арестован министр экономики РФ Улюкаев
15.11.2016 09:30 / ЭкономикаГлава Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев был сегодня задержан сотрудник...
В Москве сосулька, упавшая с крыши, травмировала ребенка
15.11.2016 09:15 / ПроисшествияСтоличный Следком проведет проверку по факту падения сосульки на ребенка. К ответственности будут привлечены л...
Путин с Трампом впервые переговорили по телефону
15.11.2016 09:03 / ПолитикаГлавы двух государств пообщались посредством телефонной связи в первый раз с момента избрания Дональда Трампа ...
Подземные толчки на востоке острова Южный продолжаются
14.11.2016 17:46 / ПроисшествияПодземные толчки на востоке острова Южный продолжаются до сих пор. Только за последние два часа национальная с...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар