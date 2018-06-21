Северокорейские власти: Пхеньян передал Вашингтону останки 200 погибших американских военнослужащих

Напомним, что это те американские военнослужащие, которые погибли в ходе Корейской войны, информирует общественность президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте.

Северокорейские власти проинформировали общественность о том, что они передали представителям США останки двухсот американских погибших военнослужащих.

Последние новости

Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует сторонников после потрясающей победы на президентских выборах в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает уважать права собственности, поддерживать финансовую дисциплину и защищат... Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает уважать права собственности, поддерживать финансовую дисциплину и защищат...

Три человека в числе погибших в результате ДТП в Архангельской области Еще пятеро травмированы.... Еще пятеро травмированы....

Как бесплатно получить официальные выписки из ЕГРЮЛ с сайта Налоговой ФНС? Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП – это официальный документ, надобность в котором появляется практически у каждого ж... Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП – это официальный документ, надобность в котором появляется практически у каждого ж...

Дональд Трамп посетит Великобританию Госпожа Май стала первым иностранным лидером, посетившим президента США.... Госпожа Май стала первым иностранным лидером, посетившим президента США....

ЧП у Сулавеси: затонул перевозивший 140 пассажиров паром Крушение парома случилось у индонезийского острова Сулавеси. Известно, что на борту находились 1400 пасс... Крушение парома случилось у индонезийского острова Сулавеси. Известно, что на борту находились 1400 пасс...

Сборная Швеции попала в четвертьфинал ЧМ-2018 Сборная команда Швеции смогла обыграть в Санкт-Петербурге Швейцарию в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по фут... Сборная команда Швеции смогла обыграть в Санкт-Петербурге Швейцарию в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по фут...

На севере Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса В результате случившегося есть пострадавшие.... В результате случившегося есть пострадавшие....

По причине проливных дождей в Лахоре погибли люди - 10 человек Во многих городах провинции по причине ливней подтоплены оказались жилые кварталы.... Во многих городах провинции по причине ливней подтоплены оказались жилые кварталы....

Жаркая погода в Японии: пострадали тысячи человек, трое погибли В Японии очень жаркая погода. Она спровоцировала резкий рост числа пострадавших. У многих тепловой удар. ... В Японии очень жаркая погода. Она спровоцировала резкий рост числа пострадавших. У многих тепловой удар. ...

Как хранить мяту Многие интересуются, как хранить мяту в домашних условиях только потому, что она разносторонняя в применении. ... Многие интересуются, как хранить мяту в домашних условиях только потому, что она разносторонняя в применении. ...





Поиск по сайту Поиск архива