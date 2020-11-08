О том, что тысячи граждан Германии вышли на акции протеста против ограничений





На площади Аугустусплац собрались протестующие. Они требовали от федерального правительства, чтобы они отказались от новых ограничений социальных контактов.

В митинге принимали участие представители правых организаций.

Что касается полиции, то она не разгоняла протестующих.

Сотрудники полиции подчеркнули, что в мероприятии принимали участие недовольные новыми мерами из многих городов Германии.

Напомним, что со 2 ноября в Германии закрыли все театры. В том числе развлекательные заведения и пункты общественного питания.

До сих продолжают работать школы, а также детсады и парикмахерские.

Текст: Т. Сокот



