Коронавирус: что сейчас изменилось для испанских детей?
27.04.2020 09:28 / Общество / Прочли: 464 человек
Новые условия карантина позволяют испанским детям в возрасте до 14 лет покидать свои дома каждый день в общей сложности на один час с 09:00 до 21:00, но не проходя дальше одного километра (0,6 мили).
Лицам старше 13 лет разрешается выполнять поручения для своих родителей.
Однако родители, как правило, предпочитают не отправлять своих детей, особенно в закрытые места, такие как супермаркеты, где актуален больший риск заражения.
Велосипеды, коньки и скейтборды разрешили, но общественные парки остаются закрытыми. Другие условия карантина на данный момент остаются в силе. Школы закрыты. Правительство рассматривает возможность дальнейшего ослабления карантина во второй половине мая.
Психологи приветствовали снятие ограничений для маленьких детей, заявив, что даже один час на открытом воздухе каждый день может значительно повысить их душевное состояние.
«Изменение рутины, пребывание на улице и пребывание на солнце - все это чрезвычайно важно», - говорит Лаура Пиньейру, психолог и директор мадридской благотворительной организации Asociación Bienestar Desarollo.
На испанском острове Гран-Канария жительница Карла Маркес сказала, что выпускать детей было «совершенно необходимо» через 42 дня.
«Это было очень эмоционально, первое, что мой ребенок сказал мне, когда она открыла глаза, было:« Могу ли я выйти на улицу сегодня? ».
Другой житель, Борха Иглесиас, сказал, что это правильное решение для физического и психического здоровья детей.
«Возможно, это немного поздно, но это необходимая мера. Я думаю, что все семьи очень этому рады».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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