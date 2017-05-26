Известная голливудская певица поддержала свою подругу Ариану Гранде, убитую горем после теракта

"На этой неделе было действительно трудно. Это ужасно. Но вы должны быть сильными и не дать им победить", — сказала Кэти Перри.

Американская певица Ариана Гранде, которая выступала на "Манчестер Арене" в день теракта, отменила остаток своего европейского турне из-за трагедии. Многие поклонники не поддержали ее и обвинили в том, что она прогнулась под террористов.

Сейчас исполнительница психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому не готова выступать для кого либо. Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока знаменитость не придет в себя. В результате взрыва на концерте в Манчестере погибли 22 человека.

Текст: Е. Скобелева



