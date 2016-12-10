В Туле 3-месячный младенец погиб рядом с пьяной матерью в салоне машины, пока отец обворовывал магазин
10.12.2016 15:56 / Происшествия / Прочли: 158 человек
Утраченная жизнь крохотного человечка стала ценой разгульного образа жизни его родителей. Пока пьяная до потери пульса мать в отключке валялась с "другом семьи", читай "собутыльником", в салоне машины, ее гражданский муж пытался украсть в магазине детское питание.
В Тульской области открыто уголовное дело по факту смерти трехмесячного младенца. Бездыханное тельце крохотного мальчика обнаружили в салоне автомобиля, ставшего виновником ДТП в областном центре. Рядом с мертвым ребенком спала его накачанная алкоголем 35-летняя горе-мать. Произошел инцидент в четвер, 8 декабря, но широкую огласку получил сейчас. Также в машине на водительском месте дремал 42-летний мужчина, знакомый женщины и ее 29-летнего сожителя.
Как впоследствии оказалось, отец погибшего ребенка в этот момент совершал кражу детского питания в одном из тульских магазинов. Полицейские, которые прибыли для задержания вора, попытавшегося украсть детскую смесь, и обнаружили мертвого ребеночка в припаркованной возле торговой точки легковушке.
По всей видимости, водитель не поставил машину на ручной тормоз, вследствие чего она начала катиться и протаранила соседнее транспортное средство. На заднем сидении правоохранители увидели младенца. К сожалению, малыш признаков жизни уже не подавал. Его мать со знакомым в этот момент преспокойно спали.
Следователям предстоить выяснить, что именно послужило причиной смерти трехмесячного мальчика.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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