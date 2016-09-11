В Амурской области произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,1

Землетрясение, магнитуда которого 4,1, произошло сегодня в Амурской области. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Таково сообщение Дальневосточного регионального центра МЧС России.







Текст сообщения носит следующий характер: - "В 17:08 (11:08 мск) в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области поступило сообщение о том, что на территории Зейского района произошло сейсмособытие".





Было зафиксировано колебание земной коры на глубине 12 тысяч метров. Здесь его с магнитуда составила 4,1. Колебалась до 2 баллов. Что касается эпицентра землетрясения, он находился в Зейском Районе. Это 14 км на юго-восток города Зея.





Жертвы и разрушения отсутствуют. Рабочие группы населенных пунктов заняты обследованием территории.









Текст:

Т. Сокот



