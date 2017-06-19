В Париже террорист протаранил автомобиль жандармерии

В столице Франции в понедельник, 19 июня, произошло ЧП. Неизвестный на машине целенаправленно на максимальной скорости пошел на обгон полицейского автобуса, а затем врезался в транспортное средство правоохранителей. Случился инцидент на знаменитых Елисейских полях.



После столкновения со служебным микроавтобусом стражей правопорядка автомобиль атаковавшего загорелся и взорвался. По информации французских СМИ, водитель был вооружен, также он фигурирует в «списке S» – перечне граждан, которые склонны или подозреваются в терроризме.

Пресс-секретарь Министерства обороны Франции Пьер-Генри Бранде в комментарии журналистам сообщил, что мужчина, совершивший атаку на жандармов, погиб. В то же время сотрудники правоохранительных органов, бус с которыми он протаранил, и гражданские, ставшие свидетелями теракта, не пострадали.

Во французском оборонном ведомстве уверены, что мужчина за рулем легковушки действовал осознанно. «Это, по всей вероятности, был намеренный акт со стороны человека», – отметил Бранде. Делом по факту нападения на жандармов уже занялись контртеррористический отдел парижской прокуратуры и антитеррористическое подразделение полиции.

Внутри легковушки силовики обнаружили газовый баллон и взрывчатку, которых вполне хватило для того, чтобы транспортное средство взлетело на воздух. Это подтверждает версию теракта. Взрывоопасные вещества с места происшествия изъяли саперы. В целях безопасности было заморожено движение по ветке метро «Елисейские поля – Клемансо».

С заявлением по поводу теракта выступил и глава французского МВС Жерар Коллон. «это нападение в который раз показало, что уровень террористической угрозы в нашей стране крайне высок. Сомневающимся в целесообразности чрезвычайного положения нужно осознать. Что правоохранители должны быть наделены широкими полномочиями, чтобы работать на опережение таких атак и защитить граждан», – отметил Коллон.

Текст: Е. Скобелева