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«Гламурный подонок» Павел Воля вместе с семьей навсегда уехал из России

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«Гламурный подонок» Павел Воля вместе с семьей навсегда уехал из России

23.10.2016 03:12 / Шоу-бизнес / Прочли: 510 человек

Шоумен со своим семейством окончательно обосновался в солнечной Испании. На Родину он и его жена отныне будут летать лишь по работе. 

Известный юморист, резидент «Камеди Клаба» и любимец публики Павел Воля вместе с горячо любимой супругой Ляйсан Утяшевой и их двумя детишками перебрался на постоянное место жительства в Испанию. Впредь звездная пара будет прилетать в Россию только для работы. Выбор пал на Испанию, раскрывают подробности в окружении четы, по причине мягкого климата в этой стране, подходящего для ребятишек. К тому же там проживает названная сестра Ляйсан. 

Источник из приближенных к семье артиста поведал: «Такое решение было принято Ляйсан и Павлом по большей степени из-за благоприятного климата. Там он мягкий, комфортный для деток. В Москве же холодно, высока вероятность заболеть, эпидемии всех видов гриппа. Роберт в этом году пошел в детский сад, который родители очень тщательно для него подбирали. В Москву будут возвращаться только на время, по работе».

То есть, как видим, сын Павла Воли, маленький Роберт, уже даже посещает испанское дошкольное заведение. 

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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