СК обнародовало две основные версии крушения самолета под Рязанью
28.05.2018 09:52 / Происшествия / Прочли: 322 человек
Инцидент скорее всего случился по причине технической неисправности или ошибки пилотирования.
В экстренных службах региона сообщили следующее: - "в районе населенного пункта Кобылино при проведении сельскохозяйственных работ упал легкомоторный самолет "Бекас". На борту находится один пилот. Он погиб".
Ситуацию прокомментировали в Единой дежурно-диспетчерской службе Ухоловского района, сообщив о том, что воздушное судно принадлежало предпринимателю из Рязани. "Погода была летная, что стало причиной крушения, сейчас устанавливается".
Следствие рассмотрело две основные версии крушения легкомоторного самолета в Рязанской области. Одна из них - это техническая неисправность. Вторая – это ошибка пилотирования, информирует общественность представители Следственного комитета РФ.
В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: - "основные версии - ошибка пилотирования и техническая неисправность".
Следователи заняты тем, что опрашивают владельца самолета. Они изъяли документы и образцы топлива.
Несколько слов о происшествии. Оно произошло на днях – 26 мая. Около 20:40 мск в Ухоловском районе, Рязанская область, в ходе проведения агрохимических работ крушение потерпел легкомоторный самолет марки "Бекас". Известно, что на его борту находился один 54-летний пилот. К огромному сожалению, он погиб. На земле жертв нет. Также нет разрушений. По факту крушения проводится доследственная проверка.
Случившееся прокомментировала Марковская, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Она сообщила, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося".
Представители московской межрегиональной транспортной прокуратуры также организовали проверку в связи с происшествием.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ЧП в США: в небе над Аляской между собой столкнулись два легкомоторных самолета
16.06.2018 23:49 / ПроисшествияЭрик Шунеманн, представитель противопожарной службы американского штата Аляска, проинформировал общественность...
Эксперты: снижение запасов нефти в США намного сильнее нежели прогноз аналитиков
16.06.2018 23:43 / ЭкономикаЭксперты считают, что снижение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах, если не учитывать стратегическ...
Российский центр по примирению враждующих сторон: в Сирии зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков
16.06.2018 23:38 / В миреПредставители российского центра по примирению враждующих сторон проинформировали общественность о том, что на...
Магнитуда землетрясения в районе Командорских островов составила 5,0 балла
16.06.2018 22:22 / ПроисшествияПредставители Камчатского филиала Геофизической службы РАН проинформировали общественность о подземных толчках...
В Лондоне по подозрению в терроризме задержали гражданина Финляндии
16.06.2018 22:19 / ОбществоСотрудники британских правоохранительных органов задержали гражданина Финляндии. Его, к сожалению, подозревают...
В отставку ушел премьер-министр Грузии Квирикишвили
16.06.2018 21:45 / ПроисшествияНапомним, что Георгий Квирикишвили возглавлял правительство Грузии начиная с 30 декабря 2015 года. ...
В Антарктике таят льды: показатель достиг рекордного уровня
16.06.2018 21:34 / ПроисшествияОбнародованы результаты нового исследования, которые принадлежат ученым из США и Великобритании. Они проинформ...
Трагедия в Алтайском крае: погиб шахтер
16.06.2018 21:24 / ПроисшествияЧП произошло на Корбалихинском руднике, Змеиногорский район Алтайского края. ...
Происшествие в небе на Аляске: между собой столкнулись два самолета
16.06.2018 16:40 / ПроисшествияВ результате случившегося погиб один человек. ...
В Москве по причине Ураза-Байрам закрывали метро "Проспект Мира"
16.06.2018 16:39 / ПроисшествияВ Москве закрывали на вход кольцевую станцию метро "Проспект Мира". ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар