СК обнародовало две основные версии крушения самолета под Рязанью

В экстренных службах региона сообщили следующее: - "в районе населенного пункта Кобылино при проведении сельскохозяйственных работ упал легкомоторный самолет "Бекас". На борту находится один пилот. Он погиб".





Ситуацию прокомментировали в Единой дежурно-диспетчерской службе Ухоловского района, сообщив о том, что воздушное судно принадлежало предпринимателю из Рязани. "Погода была летная, что стало причиной крушения, сейчас устанавливается".





Следствие рассмотрело две основные версии крушения легкомоторного самолета в Рязанской области. Одна из них - это техническая неисправность. Вторая – это ошибка пилотирования, информирует общественность представители Следственного комитета РФ.





В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: - "основные версии - ошибка пилотирования и техническая неисправность".





Следователи заняты тем, что опрашивают владельца самолета. Они изъяли документы и образцы топлива.





Несколько слов о происшествии. Оно произошло на днях – 26 мая. Около 20:40 мск в Ухоловском районе, Рязанская область, в ходе проведения агрохимических работ крушение потерпел легкомоторный самолет марки "Бекас". Известно, что на его борту находился один 54-летний пилот. К огромному сожалению, он погиб. На земле жертв нет. Также нет разрушений. По факту крушения проводится доследственная проверка.





Случившееся прокомментировала Марковская, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Она сообщила, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося".





Представители московской межрегиональной транспортной прокуратуры также организовали проверку в связи с происшествием.

Текст: Т. Сокот