Десятая часть граждан России контролирует 89% общего благосостояния

По оценкам банка, одна десятая часть российских домохозяйств владеет 89% всего благосостояния домохозяйств. Например, в США эта цифра составляет 78%, в Китае – 73%. В России сейчас живут 96 миллиардеров. Больше только в крупных странах – 582 в Штатах и 244 в КНР. А вот число долларовых миллионеров в РФ за год сократилось на 16% - с 94 тысяч человек до 79 тысяч.

Благосостояние российских домохозяйств стремительно росло в начале 2000-х, когда страна вышла на глобальные сырьевые рынки. На протяжении 2000-2007 годов благосостояние на каждого взрослого увеличилось в восемь раз! Потом рост замедлился из-за снижение цен на сырье и падение курса рубля к доллару.

Текст: Е. Скобелева