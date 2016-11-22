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Десятая часть граждан России контролирует 89% общего благосостояния

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Десятая часть граждан России контролирует 89% общего благосостояния

22.11.2016 11:07 / Финансы / Прочли: 83 человек

Банк «Credit Suisse» опубликовал очередной отчет оценки капитала в стране по итогам года. Как отмечают аналитики, с середины 2015 года до середины 2016-го благосостояние российских домохозяйств уменьшилось на 14,4%. Показатель в 12,086 долларов на каждого взрослого снизился до $10,344. 

По оценкам банка, одна десятая часть российских домохозяйств владеет 89% всего благосостояния домохозяйств. Например, в США эта цифра составляет 78%, в Китае – 73%. В России сейчас живут 96 миллиардеров. Больше только в крупных странах – 582 в Штатах и 244 в КНР. А вот число долларовых миллионеров в РФ за год сократилось на 16% - с 94 тысяч человек до 79 тысяч.

Благосостояние российских домохозяйств стремительно росло в начале 2000-х, когда страна вышла на глобальные сырьевые рынки. На протяжении 2000-2007 годов благосостояние на каждого взрослого увеличилось в восемь раз! Потом рост замедлился из-за снижение цен на сырье и падение курса рубля к доллару.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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