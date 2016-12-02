В Японии определились с местом проведения Всемирного саммита роботов
02.12.2016 17:29 / Наука / Прочли: 12 человек
Саммит должен состояться в таких городах как Токонамэ (префектура Айти) и Минамисона (префектура Фукусима).
В СМИ обнародовано место проведения первого Всемирного саммита роботов 2020 года. Это японские префектуры Фукусима и Айти. Таково сообщение Хиросигэ Сэко, министра экономики, торговли и промышленности Японии.
Хиросигэ Сэко сообщил следующее: - "мы хотим посмотреть, как роботы будут работать в обществе будущего и как они смогут изменить образ жизни".
В качестве места проведения были выбраны такие города как город Токонамэ (префектура Айти) и Минамисона (префектура Фукусима).
Очень скоро разработки в Японии обнародуют многочисленные команды институтов, исследовательских центров и компаний из 10-20 стран мира.
Несколько слов о мероприятия саммита. Оно должно быть разделено на несколько секций. Секция, посвященная производственному сектору, должна состояться в Айти, крупнейший промышленный центр Японии. Сам форум, посвященный противостоянию стихийным бедствиям, запланирован в Минамисоме. Напомним, что Минамисоме, как и вся префектура Фукусима, очень серьезно пострадала в ходе разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Также очень много проблем возникло с аварией на АЭС "Фукусима-1", март 2011 года.
О решении провести в Японии первый Всемирный саммит роботов Сэко проинформировал общественность практически месяц назад, 4 октября. Он сообщил следующее: - "мы надеемся собрать со всего мира лучших роботов и лучшие идеи в этой области".
Министр обратил внимание на то, что мероприятие должно дать импульс ускорению разработки новых устройств с искусственным интеллектом. В первую очередь это касается используемых им подобных в быту и промышленности.
В частности, правительство Японии решило применить использовать роботы, чтобы решить массу социальных проблем, которые непосредственно связанны с низкой рождаемостью и нехваткой рабочей силы, а также старением населения.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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