В мексиканском храме открыла глаза 300-летняя мумия святой

Уникальные кадры запечатлел на видео турист. Как сообщают латиноамериканские СМИ, речь идёт о мощах святой девы-мученицы Иносении.

Леденящую кровь запись залил на YouTube юзер ресурса, который ведет собственный канал Virally. Во время туристической поездки он посетил храм и, как утверждает, совершенно случайно снял «ожившую» мумию, после чего после долгих раздумий решил, что не поделиться этим роликом с общественностью равнозначно преступлению.

Отснятый им материал с самого момента публикации поднял волну острых дисскусий среди интернет-пользователей и даже представителей Ватикана. Люди сильной веры уверены, что мужчина стал свидетелем явления чуда, другие же подозревают, что автор видео не кто иной, как мошенник, прибегнувший к монтажу.

По сведениям священников, девочка, останки которой хранятся в соборе Гвадалахары, погибла в XVIII веке. Ее собственноручно убил отец, узнав, что дочь собралась пойти в церковь.

Текст: А. Замятина